Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки
Русский язык
Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки
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РЯд мЯсо мЕл длЯ потолка дЯтЕл рЕкИ грЯдкИ
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