Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки

Русский язык
Подчеркни буквы гласных обозначающие мягкость согласных звуков ряд мясо мел для ??отолка дятел реки грядки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЯд мЯсо мЕл длЯ потолка дЯтЕл рЕкИ грЯдкИ
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