Подчеркни буквы твёрдых согласных звуков в словах стул, балет, спектакль, полька , банька
Русский язык
Подчеркни буквы твёрдых согласных звуков в словах стул, балет, спектакль, полька , банька
Ответ(ы):
Гость:
В слове стул- С,Т,Л. в слове балет-Б,Т в слове спектакль-С,К,Т в слове полька- П,К в слове банька-Б,К Вот и всё удачи в учёбе!!!
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