Подчеркни буквы твёрдых согласных звуков в словах стул, балет, спектакль, полька , банька

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Подчеркни буквы твёрдых согласных звуков в словах стул, балет, спектакль, полька , банька
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В слове стул- С,Т,Л.  в слове балет-Б,Т в слове спектакль-С,К,Т в слове полька- П,К в слове банька-Б,К Вот и всё удачи в учёбе!!!
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