Подчеркни глагол, у которого при образовании повелительной формы усекается основа: Подумай Уходи

Русский язык
Подчеркни глагол, у которого при образовании повелительной формы усекается основа: Подумай Уходи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подумай - думай, усекается приставка ПО.
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