Подчеркни глагол, у которого при образовании повелительной формы усекается основа: Подумай Уходи
Русский язык
Подчеркни глагол, у которого при образовании повелительной формы усекается основа: Подумай Уходи
Ответ(ы):
Гость:
Подумай - думай, усекается приставка ПО.
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