Турист прошел 25 км в первый день и 15 км во второй день.Весь путь занял 8 часов. Сколько часов турист был в пути в первый день и во второй день,если скорость его движения была одинаковой?

Математика
Турист прошел 25 км в первый день и 15 км во второй день.Весь путь занял 8 часов. Сколько часов турист был в пути в первый день и во второй день,если скорость его движения была одинаковой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Общее расстояние 25+15=40км скорость 40/8=5км/ч 1 день: 25/5=5часов 2день: 15/5=3часа
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