Турист прошел 25 км в первый день и 15 км во второй день.Весь путь занял 8 часов. Сколько часов турист был в пути в первый день и во второй день,если скорость его движения была одинаковой?

Математика

Турист прошел 25 км в первый день и 15 км во второй день.Весь путь занял 8 часов. Сколько часов турист был в пути в первый день и во второй день,если скорость его движения была одинаковой?

Автор: Гость