при засолке огурцов на 1 литр воды берут соль массой 90г.какова массовая доля соли в этом растворе
Химия
при засолке огурцов на 1 литр воды берут соль массой 90г.какова массовая доля соли в этом растворе
Ответ(ы):
Гость:
Считаем плотность воды равной 1000 кг/м³. Тогда масса 1 литра воды равна 1 кг = 1000 грамм. Суммарная масса раствора равна 1000 + 90 = 1090 грамм. Массовая доля соли (или процентная концентрация. это одно и то же) равна (90/1090)х100% ≈ 8,26 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном пакете осталось 350 грамм сахарного песка а в другом 170 грамм хозяйка взяла ??олкило для приготовления компота сколько граммов сахарного п...
Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной
Математика
Запишите в виде десятичной дроби частное:1)2÷10. 2)41÷100. 3)1÷1000. 4)571÷1000. 5)7÷10000. 6)5467÷100.
Математика
Математика