при засолке огурцов на 1 литр воды берут соль массой 90г.какова массовая доля соли в этом растворе

Гость: Гость:

Считаем плотность воды равной 1000 кг/м³. Тогда масса 1 литра воды равна 1 кг = 1000 грамм. Суммарная масса раствора равна 1000 + 90 = 1090 грамм. Массовая доля соли (или процентная концентрация. это одно и то же) равна (90/1090)х100% ≈ 8,26 %