В 1565 какие исторические события произошли

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1200 - 1600 Ирландия Классический период Ирландской литературы. 1368 - 1644 Китай Китайская династия Мин. 1450 - 1600 [Сочи] Максимум шапсугско-натухайской экспансии на северный склон Западного Кавказа. 1478 - 1774 Османская империя [Сочи] Крымское ханство, вассал Турции, совершает систематические набеги на Северо-Западный Кавказ. В том числе от этих набегов страдали шапсуги и натухайцы. 1500 - 1600 Кения, Португалия Португальцы захватывают прибрежные города Кении. 1520 - 1566 Османская империя Правление Сулеймана "Великолепного". Вершина могущества Османской империи, простиравшейся от стен Вены до Персидского залива и от Крыма до Марокко. 1530, август - 1603 Ирландия [Пираты] Примерные годы жизни Грануаль Ни Мэлли, королевы пиратов. 1555 - 1600 Московская Русь Строительство Покровского собора на рву (храм Василия Блаженного) в Москве. 1558 - 1583 Московская Русь Ливонская война (с Ливонским орденом). 1558 - 1583 [Пираты] Иван Грозный создал каперскую флотилию под командованием датского пирата Костена Роде для нарушения торговли между Литвой, Швецией и Польшей. 1560 - 1580 Московская Русь Строительство Александровской Слободы, храма Василия Блаженного, Печатного двора и Сокольничьего дворца в Москве, а также кремля в Казани. 1561 - 1583 Московская Русь, Польша, Швеция Война Руси с Польшей и Швецией из-за Ливонии. 1565 Московская Русь Переселение 180 представителей титулованной знати в Казанский край. 1565 - 1571 Великобритания, Ирландия Сэр Генри Сидни - Лорд-наместник Ирландии. // 1565, январь Московская Русь Иван IV Грозный ввел опричнину. Страна разделяется на две части: в одной сохраняется вся прежняя система управления во главе с Боярской думой, а другая переходит под управление самого царя и лично преданных ему служилых людей - опричников (прежние владельцы и вотчинники получают возмещение или сами входят в опричнину). Эта реформа сопровождается репрессиями (казнены 3500 человек). 1565, март, 1 Бразилия, Португалия В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей. 1565, май, 18 Мальта, Османская империя Тридцатитысячная турецкая армия Пиали-паши осаждает Мальту, которую обороняли чуть более 8 тысяч защитников под предводительством семидесятилетнего де Ла-Валетта, имя которого носит столица Мальты. Теркам не удалось взять остров и спустя полгода они покуинули его. 1565, сентябрь, 8 США Конкистадор Педро Мендес де Авилес и де ла Кампа основал на севере Флориды форт Святого Августина - старейшее поселение европейцев на территории современных США, носящее сейчас название Сент-Огастин.