В 1565 какие исторические события произошли

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В 1565 какие исторические события произошли
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1200 - 1600   Ирландия  Классический период Ирландской литературы. 1368 - 1644   Китай  Китайская династия Мин. 1450 - 1600   [Сочи]  Максимум шапсугско-натухайской экспансии на северный склон Западного Кавказа. 1478 - 1774   Османская империя [Сочи]  Крымское ханство, вассал Турции, совершает систематические набеги на Северо-Западный Кавказ. В том числе от этих набегов страдали шапсуги и натухайцы. 1500 - 1600   Кения,  Португалия  Португальцы захватывают прибрежные города Кении. 1520 - 1566   Османская империя  Правление Сулеймана "Великолепного". Вершина могущества Османской империи, простиравшейся от стен Вены до Персидского залива и от Крыма до Марокко. 1530, август - 1603   Ирландия [Пираты]  Примерные годы жизни Грануаль Ни Мэлли, королевы пиратов.   1555 - 1600   Московская Русь  Строительство Покровского собора на рву (храм Василия Блаженного) в Москве. 1558 - 1583   Московская Русь  Ливонская война (с Ливонским орденом). 1558 - 1583   [Пираты]  Иван Грозный создал каперскую флотилию под командованием датского пирата Костена Роде для нарушения торговли между Литвой, Швецией и Польшей. 1560 - 1580   Московская Русь  Строительство Александровской Слободы, храма Василия Блаженного, Печатного двора и Сокольничьего дворца в Москве, а также кремля в Казани.   1561 - 1583   Московская Русь,  Польша,  Швеция  Война Руси с Польшей и Швецией из-за Ливонии. 1565   Московская Русь  Переселение 180 представителей титулованной знати в Казанский край. 1565 - 1571   Великобритания,  Ирландия  Сэр Генри Сидни - Лорд-наместник Ирландии. // 1565, январь   Московская Русь  Иван IV Грозный ввел опричнину. Страна разделяется на две части: в одной сохраняется вся прежняя система управления во главе с Боярской думой, а другая переходит под управление самого царя и лично преданных ему служилых людей - опричников (прежние владельцы и вотчинники получают возмещение или сами входят в опричнину). Эта реформа сопровождается репрессиями (казнены 3500 человек). 1565, март, 1   Бразилия,  Португалия  В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей. 1565, май, 18   Мальта,  Османская империя  Тридцатитысячная турецкая армия Пиали-паши осаждает Мальту, которую обороняли чуть более 8 тысяч защитников под предводительством семидесятилетнего де Ла-Валетта, имя которого носит столица Мальты. Теркам не удалось взять остров и спустя полгода они покуинули его.   1565, сентябрь, 8   США  Конкистадор Педро Мендес де Авилес и де ла Кампа основал на севере Флориды форт Святого Августина - старейшее поселение европейцев на территории современных США, носящее сейчас название Сент-Огастин. 

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