Подчеркни главные и второстепенные члены предложения, выпиши словосочетания (в с??обках пиши вопрсы) А) На опушке робко выросла берёзка. Б) Ребятишки бегут на лыжах по лесной дорожке. В) Ворона оставила петли своих след...

Гость: Гость:

А) главные члены: березка (подлежащее) выросла (сказуемое). Второстепенные: на опушке (дополнение/обстоятельство места), робко (обстоятельство образа действия). Словосочетания: выросла (на чем?/где?) на опушке; выросла (как?) робко Б) г. о.: ребятишки бегут; втор. чл.: на лыжах (обст обр дей), по дорожке (обст места), лесной (определение) Словосоч: бегут (как?) на лыжах, бегут (где?) по дорожке, по дорожке (какой?) лесной Г) г о: ворона оставила. Второстеп. чл.: петли (дополнение), своих (определение), следов (дополнение) Словосоч: оставила (что?) петли, петли (чего?) следов, следов (чьих?) своих. г) г о: ребята залили, второст чл: во дворе (обст места), каток (дополнение) Словосоч: залили (что?) каток, залили (где?) во дворе