Подчеркни главные и второстепенные члены предложения, выпиши словосочетания (в с??обках пиши вопрсы) А) На опушке робко выросла берёзка. Б) Ребятишки бегут на лыжах по лесной дорожке. В) Ворона оставила петли своих след...
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Подчеркни главные и второстепенные члены предложения, выпиши словосочетания (в с??обках пиши вопрсы) А) На опушке робко выросла берёзка. Б) Ребятишки бегут на лыжах по лесной дорожке. В) Ворона оставила петли своих следов. Г) Во дворе ребята залили каток. Срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) главные члены: березка (подлежащее) выросла (сказуемое). Второстепенные: на опушке (дополнение/обстоятельство места), робко (обстоятельство образа действия). Словосочетания: выросла (на чем?/где?) на опушке; выросла (как?) робко Б) г. о.: ребятишки бегут; втор. чл.: на лыжах (обст обр дей), по дорожке (обст места), лесной (определение) Словосоч: бегут (как?) на лыжах, бегут (где?) по дорожке, по дорожке (какой?) лесной Г) г о: ворона оставила. Второстеп. чл.: петли (дополнение), своих (определение), следов (дополнение) Словосоч: оставила (что?) петли, петли (чего?) следов, следов (чьих?) своих. г) г о: ребята залили, второст чл: во дворе (обст места), каток (дополнение) Словосоч: залили (что?) каток, залили (где?) во дворе
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