Помогите пожалуйста каждой паре подберите подходящие существительные и запишите словосочетания. Слизать- слезать, увядать- увидать, сломить- сломать ,прожевать- проживать.

Русский язык
Помогите пожалуйста каждой паре подберите подходящие существительные и запишите словосочетания. Слизать- слезать, увядать- увидать, сломить- сломать ,прожевать- проживать.
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