Крупнейшие реки в Южном Америке
География
Крупнейшие реки в Южном Америке
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Амазонка(7062км); Парана(4876км) Мадейра с Маморе ( 3350км)
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