Устраните недочёты в употреблении местоимений. Образцы: 1) Ученик вынул из портфеля учебник и положил ЕГО ( портфель или учебник? ) на парту. - Ученик вынул из порфеля учебник и положил книгу на парту. Или: Ученик вынул из по...

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Устраните недочёты в употреблении местоимений. Образцы: 1) Ученик вынул из портфеля учебник и положил ЕГО ( портфель или учебник? ) на парту. - Ученик вынул из порфеля учебник и положил книгу на парту. Или: Ученик вынул из портфеля книгу и положил её на парту. 2) Тренер попросил ребят отнести спортинвентарь к себе ( к ребятам или к тренеру? ). - Тренер попросил ребят, чтобы они отнесли спортивный инвентарь к себе. Или: Тренер попросил ребят, чтобы они отнесли спортинвентарь к нему. Задание: 1. Плотник вынул из ящика рубанок и положил его ( ящик или рубанок? ) на верстак. 2. Охотник снял колпачок с головы беркута и подбросил его ( колпачок или беркута? ) в воздух. 3. Студенты посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него ( от фильма или кинотеатра? ) у них осталось неизгладимое впечатление. 4. Учитель предложил Мише отнести тетрадь к себе ( к учителю или к Мише? ) домой. 5. Бабушка попросила внучку налить себе ( бабушке или внучке? ) воды. 6. Отец велел сыновьям купить себе ( отцу или сыновьям? ) новые авторучки.

Автор: Гость