Помогите написать доклад по Окружающему миру 3 класс тема Театры Москвы

Гость: Гость:

Город вырос из старинного села Лаптево, впервые упоминавшегося в 1578 году [2]. Его скорому развитию в конце XIX века способствовали строительство Московско-Курской железной дороги и образование завода по изготовлению сельскохозяйственных орудий. В 1938 году преобразован в рабочий посёлок, а с 1958 года имеет [3] статус города. С 1965 года носит современное название. Расположен в северной части Среднерусской возвышенности на реке Вашана (приток Оки) , в 32 км севернее Тулы и в 142 км южнее Москвы. В черте города находится железнодорожная станция Ясногорск на линии Москва — Тула. Действуют предприятия машиностроительного, металлообрабатывающего комплекса и пищевой промышленности.