Помогите написать доклад по Окружающему миру 3 класс тема Театры Москвы
Окружающий мир
Помогите написать доклад по Окружающему миру 3 класс тема Театры Москвы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город вырос из старинного села Лаптево, впервые упоминавшегося в 1578 году [2]. Его скорому развитию в конце XIX века способствовали строительство Московско-Курской железной дороги и образование завода по изготовлению сельскохозяйственных орудий. В 1938 году преобразован в рабочий посёлок, а с 1958 года имеет [3] статус города. С 1965 года носит современное название. Расположен в северной части Среднерусской возвышенности на реке Вашана (приток Оки) , в 32 км севернее Тулы и в 142 км южнее Москвы. В черте города находится железнодорожная станция Ясногорск на линии Москва — Тула. Действуют предприятия машиностроительного, металлообрабатывающего комплекса и пищевой промышленности.
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