Дописать уравнения реакций, поставить коэффициенты, определить тип реакции: 1. НNO3 + MgO – 2. Ba + H3PO4 – 3. BaO + H2SO4 – 4. Na2O + H2SO3 – 5. Al + HCL -
Химия
Дописать уравнения реакций, поставить коэффициенты, определить тип реакции: 1. НNO3 + MgO – 2. Ba + H3PO4 – 3. BaO + H2SO4 – 4. Na2O + H2SO3 – 5. Al + HCL -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) HNO3+MgO=MgNO3+H2O 2)Ba+H3PO4=BaPO4+H 3) BaO+H2SO4=BaSO4+H2O
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