По местным ориентирам определить основные Стороны горизонта обозначьте их на Стрелке

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По местным ориентирам определить основные Стороны горизонта обозначьте их на Стрелке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где млх на деревьях там юг , где полярная звезда там север
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