Подчеркни словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква И. Ехал по дорожк.., думал о работ.., подошёл к деревн.., спал в палатк.., прочитал в журнал.., работал без устал.., подплыл к Казан.., зашёл к подр...
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Подчеркни словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква И. Ехал по дорожк.., думал о работ.., подошёл к деревн.., спал в палатк.., прочитал в журнал.., работал без устал.., подплыл к Казан.., зашёл к подруг...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работал без усталИ,подплыл к КазанИ
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