Подчеркни словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква И. Ехал по дорожк.., думал о работ.., подошёл к деревн.., спал в палатк.., прочитал в журнал.., работал без устал.., подплыл к Казан.., зашёл к подр...

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Подчеркни словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква И. Ехал по дорожк.., думал о работ.., подошёл к деревн.., спал в палатк.., прочитал в журнал.., работал без устал.., подплыл к Казан.., зашёл к подруг...

Автор: Гость