Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?

Математика

Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?

Автор: Гость