Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?
Математика
Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3=4 разница 440/4=110кг с одной семьи 3*110=330 на первой пасеке 7*110=770 на второй пасеке Ответ: 330 и 770 кг
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