Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?

Математика
Реши задачу.На одной пасеке 3 пчелиные семьи.А на другой 7.Со второй пасеки собрали на 440 кг меда больше,чем с первой.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3=4 разница 440/4=110кг с одной семьи 3*110=330 на первой пасеке 7*110=770 на второй пасеке Ответ: 330 и 770 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите написать доклад по Окружающему миру 3 класс тема Театры Москвы
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение Мы Вартовчане
Ответить
Українська мова
Твір на тему: "Лист мамі"
Ответить
Математика
1 целая 3/14-у=2целых 7/10
Ответить
Математика
(70:x+10):3=8 и x:8-470=330 помогите плис решила правильно а оно говорит не правильно
Ответить