Придумать предложение со словами большой, огромный, громадный ,колоссальный ,гигантский ,исполинский
Русский язык
Придумать предложение со словами большой, огромный, громадный ,колоссальный ,гигантский ,исполинский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мы шли по парку то увидели огромный дуп.
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