Помогите решить не понимаю что не так =(
Алгебра
Помогите решить не понимаю что не так =(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти производную функции. 24x^2 + 8x Теперь подставляем x0 в производную. 24 * 2^2 + 8*2 = 48 + 16 = 64.
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