Подчеркни основу в 1-м и во 2-м предложениях стрелками покажи все словосочетания и ??апиши над ними вопросы Шёл Егорка(_____) по коридору(_____) и учил скороговорку(_____) он (____) учил скороговорку (____) про егорку (____) и ...

Русский язык

Подчеркни основу в 1-м и во 2-м предложениях стрелками покажи все словосочетания и ??апиши над ними вопросы Шёл Егорка(_____) по коридору(_____) и учил скороговорку(_____) он (____) учил скороговорку (____) про егорку (____) и про горку (___) Определи и в скобках укажи падеж всех существительных рядом с местоимением укажи число лицо и падеж подчеркни предлоги

Автор: Гость