Подчеркни основу в 1-м и во 2-м предложениях стрелками покажи все словосочетания и ??апиши над ними вопросы Шёл Егорка(_____) по коридору(_____) и учил скороговорку(_____) он (____) учил скороговорку (____) про егорку (____) и ...
Русский язык
Подчеркни основу в 1-м и во 2-м предложениях стрелками покажи все словосочетания и ??апиши над ними вопросы Шёл Егорка(_____) по коридору(_____) и учил скороговорку(_____) он (____) учил скороговорку (____) про егорку (____) и про горку (___) Определи и в скобках укажи падеж всех существительных рядом с местоимением укажи число лицо и падеж подчеркни предлоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Кто Егорка. 2 кому чему по коридору. 3 скороговорку что 4. скороговорку 5. Егорку кому чему. кажется так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика