Подчеркни основу в предложений,графически покажи словосочетания. Маленький чело??ечек жил в маленьком домике.
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Подчеркни основу в предложений,графически покажи словосочетания. Маленький чело??ечек жил в маленьком домике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек жил(грамматическая основа предложения) Словосочетания: меленький человек,жил в доме,маленький дом
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