Подчеркни подлежащее и сказуемое Укажи лицо глаголов 1л., 2л., 3л. 1)Папа Митя поднимает Славку на руки. 2)Его улыбка вызывает у мальчика восхищение. 3)Мама Люда ставит перед ним большую кружку ещё тёплого молока. 4) Славка...
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Подчеркни подлежащее и сказуемое Укажи лицо глаголов 1л., 2л., 3л. 1)Папа Митя поднимает Славку на руки. 2)Его улыбка вызывает у мальчика восхищение. 3)Мама Люда ставит перед ним большую кружку ещё тёплого молока. 4) Славка с ужасом замечает,что молоко выплёскивается на клеёнку. 2. 1) От парного молока быстро поправишься. 2) Я поиграю во дворе? 3) Каждый день будем сочинять истории. 4) Я всегда буду помнить доброту папы и мамы.
Ответ(ы):
Гость:
1)Папа - подлежащее (3 лицо-он) , поднимает-сказуемое. 2)Улыбка-подлежащее(3 лицо-она), вызывает - сказуемое. 3)Мама Люда-подлежащее (3 лицо-она), ставит-сказуемое. 4)Слава - подлежащее(3 лицо-он), замечает-сказуемое; молоко-подлежащее(3 лицо- оно ), выплескивается-сказуемое. 2.1) Поправишься-сказуемое(2лицо-ты) , подлежащего нет. 2)Я - подлежащее (1 лицо-я), поиграю-сказуемое. 3)Будем сочинять-сказуемое(1 лицо-мы). 4)Я-подлежащее(1 лицо - я) , буду помнить-сказуемое.
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