Подчеркни согласные звуки перед которым непарные согласные произносятся также к??к пишется н, н'т, т', м ,м, ,р, р,, в, в,, й,,

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Подчеркни согласные звуки перед которым непарные согласные произносятся также к??к пишется н, н'т, т', м ,м, ,р, р,, в, в,, й,,

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