Составить сложное предложение из двух частей с союзом а со словами гладкая поверхность- шершавая поверхность, высокий берег- низкий берег, узкий проход- широкий проход,доброе слово- злое слово.

Гость: Гость:

У зеркала-гладкая поверхность, а у наждачной -шершавая. На высоком берегу реки стояла церковь, а на низком-избы крестьян. В узком проходе толпились люди, а широкий проход был завален пустыми ящиками. Доброе слово даёт силы, а злое слово убить может!