в каком роде. серая, белая, длинные, короткий, пугливый
Русский язык
в каком роде. серая, белая, длинные, короткий, пугливый
Ответ(ы):
Гость:
Серая, белая - женский род короткий, пугливый - мужской род. длинные - во множественном числе рода нет.
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