Помогите пожалуйста! История России 6 класс. Заполните пропуски в предложениях 1)Главой церкви на Руси был ... , который подчинялся константинопольскому патриарху. 2) Территория Руси была разделена на церковные округа во г...
История
Помогите пожалуйста! История России 6 класс. Заполните пропуски в предложениях 1)Главой церкви на Руси был ... , который подчинялся константинопольскому патриарху. 2) Территория Руси была разделена на церковные округа во главе с ... 3) В городских и сельских церквях служили ... , которые относились к белому духовенству. 4) Представителями чёрного духовенства были ... , они жили в монастырях. 5) Правила жизни христианского духовенства регулировал церковный ...
Ответ(ы):
Гость:
1. митрополит 2. епископами 3. священники 4. монахи? 5. устав
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