Выбери слова синонимы и запиши их по группам большой торопливый застенчивый
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Выбери слова синонимы и запиши их по группам большой торопливый застенчивый
Ответ(ы):
Гость:
Большой- огромный,громадный; застенчивый- стеснительный, стыдливый; торопливый- поспешный, стремительный.
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