Разберите слова по составу: трактористы,привозим вносишь,сварщик,синеватая (даль) , парашютистка,и письменно: (в) сарафанчике , уходит, шерстяным (шарфом), тихая, безлунная (ночь) плиззззззз дам лудшей ответ
Математика
Разберите слова по составу: трактористы,привозим вносишь,сварщик,синеватая (даль) , парашютистка,и письменно: (в) сарафанчике , уходит, шерстяным (шарфом), тихая, безлунная (ночь) плиззззззз дам лудшей ответ
Ответ(ы):
Гость:
Трактористы- трак корень,тор суффикс, ист суффикс,ы окончание. привозим- при приставка, воз корень,им суффикс. вносишь-в приставка, нос корень,ишь суффикс. сварщик-с приставка, вар корень, щик суффикс. синеватая- син корень, ев суффикс,ат суффикс, ая окончание. парашютистка-парашют корень, ист суффикс, к суффикс, а окончание. в сарафанчике- сарафан корень, чик суффикс, е окончание. уходит-у приставка, ход корень, ит суффикс. шерстяным-шерст корень, ян суффикс, ым окончание. тихая- тих корень, ая окончание. безлунная- без приставка,лун корень, н суффикс, ая окончание.
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