Разберите слова по составу: трактористы,привозим вносишь,сварщик,синеватая (даль) , парашютистка,и письменно: (в) сарафанчике , уходит, шерстяным (шарфом), тихая, безлунная (ночь) плиззззззз дам лудшей ответ

Математика
Разберите слова по составу: трактористы,привозим вносишь,сварщик,синеватая (даль) , парашютистка,и письменно: (в) сарафанчике , уходит, шерстяным (шарфом), тихая, безлунная (ночь) плиззззззз дам лудшей ответ
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Ответ(ы):
Гость:
Трактористы- трак корень,тор суффикс, ист суффикс,ы окончание.        привозим- при приставка, воз корень,им суффикс.  вносишь-в приставка, нос корень,ишь суффикс.  сварщик-с приставка, вар корень, щик суффикс.  синеватая- син корень, ев суффикс,ат суффикс, ая окончание.  парашютистка-парашют корень, ист суффикс, к суффикс, а окончание.  в сарафанчике- сарафан корень, чик суффикс, е окончание.  уходит-у приставка, ход корень, ит суффикс.  шерстяным-шерст корень, ян суффикс, ым окончание.  тихая- тих корень, ая окончание.  безлунная- без приставка,лун корень, н суффикс, ая окончание.
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