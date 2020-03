Перепишите следующие предложения, переведите их. Употребите глагол, стоящий в скобках, в Present Perfect или Present Simple. 1. Не …(to light) a cigarette and …(to walk) to the window. 2. You …(to say) just now that time …(t...

Английский язык

Перепишите следующие предложения, переведите их. Употребите глагол, стоящий в скобках, в Present Perfect или Present Simple. 1. Не …(to light) a cigarette and …(to walk) to the window. 2. You …(to say) just now that time …(to be) everything. What you …(to mean) by that. 3. "I remember you …(to have) three funny little freckles on your nose ", he said, "but they… (to disappear)". 4. "You …(to read)" Winnie the Pooh "by A.A. Milne?" "Yes, I have." "And how you …(to like) it?" "Very much indeed".

