Помогите с вопросами по физике,очень прошу :с
Физика
Помогите с вопросами по физике,очень прошу :с
Ответ(ы):
Гость:
№1 - 4; №2 - 4; №3 - 3-е, остальные ложны.
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