Доказать, что гидроксид алюминия - амфотерное соединение. AlCl3⇒ Al(OH)3⇒ NaAlO2 (сделать уравнения реакций с ионными уравнениями)
Химия
Доказать, что гидроксид алюминия - амфотерное соединение. AlCl3⇒ Al(OH)3⇒ NaAlO2 (сделать уравнения реакций с ионными уравнениями)
Ответ(ы):
Гость:
1) AlCl₃ + 3KOH = Al(OH)₃↓ + 3KCl Al ³⁺ + 3Cl⁻ + 3K⁺ + 3OH⁻ = Al(OH)₃↓ + 3K⁺ + 3Cl⁻ Al³⁺ + 3OH⁻ = Al(OH)₃↓ 2) Al(OH) ₃ + NaOH =(сплавление)= NaAlO₂ + 2H₂O Al(OH)₃ + Na⁺ + OH⁻ = Na⁺ + AlO₂⁻ + 2H₂O Al(OH)₃ + OH⁻ = AlO₂⁻ + 2H₂O Гидроксид алюминия проявил кислотные свойства,что характеризует его амфотерность.
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