Выполни фонетический разбор слова:Тюльпан
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Выполни фонетический разбор слова:Тюльпан
Ответ(ы):
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Т - согл., мяг., глух., парн [д] Ю - гласн.,безударн. Л - согл., мяг., сонорная,непарн. Ь ------ П - согл.,тверд.,глух.,парн[б] А - гласн.,ударн. Н - согл.,тверд.,сонор.,непарн 7 букв,6 звуков
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