Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 30 дают в остатке 4 . Впишите правильный ответ (цифрой)
Математика
Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 30 дают в остатке 4 . Впишите правильный ответ (цифрой)
Ответ(ы):
Гость:
Это арифметическая прогрессия. S = 34 + 64 + 94 = 192
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