Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 30 дают в остатке 4 . Впишите правильный ответ (цифрой)

Математика

Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 30 дают в остатке 4 . Впишите правильный ответ (цифрой)

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