Какое существительное не является одушевленным? игрушка (плюшевый) мишка дево??ка мертвец (только одно)
Русский язык
Какое существительное не является одушевленным? игрушка (плюшевый) мишка дево??ка мертвец (только одно)
Ответ(ы):
Гость:
Эти слова тоже являются неодушевленными сущесвительными - солнце,небо
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