Какое существительное не является одушевленным? игрушка (плюшевый) мишка дево??ка мертвец (только одно)

Русский язык
Какое существительное не является одушевленным? игрушка (плюшевый) мишка дево??ка мертвец (только одно)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эти  слова тоже являются неодушевленными сущесвительными - солнце,небо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста! История России 6 класс. Заполните пропуски в предложениях 1)Главой церкви на Руси был ... , который подчинялся констант...
Ответить
Русский язык
Выбери слова синонимы и запиши их по группам большой торопливый застенчивый
Ответить
Математика
Разберите слова по составу: трактористы,привозим вносишь,сварщик,синеватая (даль) , парашютистка,и письменно: (в) сарафанчике , уходит, шерстяным (...
Ответить
Математика
Из поселка в город сначала выехала грузовая машина а через некоторое время в том же направлении выехали легковая машины скорость грузовой машины ра...
Ответить
Английский язык
Перепишите следующие предложения, переведите их. Употребите глагол, стоящий в скобках, в Present Perfect или Present Simple. 1. Не …(to light) ...
Ответить