Дядя Федор взглянул на часы.Часы показывали 8 ч 30 мин.Если он сейчас же отправитс?? на вокзал, то, потратив на дорогу 40 мин, опоздает на поезд на 8 мин.В котором часу отправляется поезд?
Математика
Дядя Федор взглянул на часы.Часы показывали 8 ч 30 мин.Если он сейчас же отправитс?? на вокзал, то, потратив на дорогу 40 мин, опоздает на поезд на 8 мин.В котором часу отправляется поезд?
Ответ(ы):
Гость:
Он придет на вокзал в 9ч 10мин, т.к 8ч 30 мин + 40 мин = 9ч 10 мин. На поезд он опоздает на 8 минут, отсюда 9ч 10 мин - 8 мин = часов 2 минуты, что и есть время отправления поезда
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