Поставить существительные в форму единственного числа.Отметь существительное женского рода? _1)кони________. _2)волосы_______. _3)головы_______. _4)Столы_________. Отметь слова,которые употребляется только во множественном числ...

Русский язык
Поставить существительные в форму единственного числа.Отметь существительное женского рода? _1)кони________. _2)волосы_______. _3)головы_______. _4)Столы_________. Отметь слова,которые употребляется только во множественном числе? _1)сани ______. _2)бутылки________. _3)ночи________. _4)цветки__________.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кони - конь (ед.., м.р.) Волосы - волос (ед.ч., м.р.) Головы - голова (ед.ч., ж.р.) Столы - стол (ед.ч., м.р.) Только во множественном  числе: сани. Бутылки - бутылка (ед.ч., ж.р.), ночи - ночь (ед.ч., ж.р.), цветки - цветок (ед.ч., м.р.)
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