Поставить существительные в форму единственного числа.Отметь существительное женского рода? _1)кони________. _2)волосы_______. _3)головы_______. _4)Столы_________. Отметь слова,которые употребляется только во множественном числ...

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Поставить существительные в форму единственного числа.Отметь существительное женского рода? _1)кони________. _2)волосы_______. _3)головы_______. _4)Столы_________. Отметь слова,которые употребляется только во множественном числе? _1)сани ______. _2)бутылки________. _3)ночи________. _4)цветки__________.

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