Помогите решить уравнение а)y²-25=0 б)3х²+9х=0 в)3х²-6=0 г)7х²+8-6х=9х-6х+26
Алгебра
Помогите решить уравнение а)y²-25=0 б)3х²+9х=0 в)3х²-6=0 г)7х²+8-6х=9х-6х+26
Ответ(ы):
Гость:
1) y² - 25 = 0 y² = 25 y1 = 5 y2 = -5 2) 3x( x + 3) =0 Произведение равно 0,когда один из множителей равен0,значит, 3x = 0 x = 0 x+ 3 = 0 x = - 3 3) 3x² - 6 = 0 x² - 2 = 0 x² = 2 x = √2 x = -√2 4) 7x² - 9x - 18 =0 D = b² - 4ac = 81 + 504 = 585 x1= ( 9 + √585) / 14 x2 =( 9 - √585) / 14
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