Решите уровнение 3х-14+х-11=7

Математика
Решите уровнение 3х-14+х-11=7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот я решила 3x-14+x-11+14 3x+x=7+11+14 4x=32 ×=32/4 x=8
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