Составить уравнение и решить. Если частное х и 8 увеличить на 140, то получается 212.

Математика
Составить уравнение и решить. Если частное х и 8 увеличить на 140, то получается 212.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х / 8 + 140 = 212 х / 8 = 212 - 140 х / 8 = 72 х = 72 * 8 = 576
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