Подчеркните грамматические основы в предложениях. Отметьте союзы и союзные слова. Охотники вздрогнули и оглянулись, потому что услышали в кустах какой- то шорох. 2. Изредка гулко гремя и встряхивая землю, прокатывалась гроза, ...

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Подчеркните грамматические основы в предложениях. Отметьте союзы и союзные слова. Охотники вздрогнули и оглянулись, потому что услышали в кустах какой- то шорох. 2. Изредка гулко гремя и встряхивая землю, прокатывалась гроза, а потом над Камой долго висела многоцветная арка – радуги. 3. Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу "Погибшего Альпиниста", уже озарённую розовым светом восходящего солнца. 4. Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой 5. Гора становилась все круче и вот впереди сверкнула затуманенная река, а за ней запереливались красками уходящие в далёкую даль луговые просторы. Сначала были видны еще колеи, давно поросшие травой, но потом они исчезли и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим весёлым ковром. 7. Ветер, леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся в след пролетающим облакам .8. Плачь, не плачь – потерянного не вернёшь. 9. Перейдя через невысокий горный хребет, отряд попал в долину, поросшую густым лесом. 10. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, верховые, которые ехали за ним, закричали, чтобы он выслушал, то что они хотят сказать . 11. Этот разговор продолжался еще около часа и по-видимому произвёл на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. 12. Покружившись довольно долго он выбрался на канаву, по которой текла песчаная холодная вода из Терека, и чтобы больше не плутать решился пойти по ней. 13. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. 14. То белая колоколенка проглянет из синего марева, то красная крышка дома выглянет из зелени сада, то прогремят колёса по бревенчатому мосту через светлую небыструю речку.

Автор: Гость