Подчеркните слова,которые начинаются со звука (Л). Лягушата в лодке плыли. И комариков ловили. Лапкой,шапкой и сачком, Самый ловкий-язычком. Выпиши слово,обозначающее название насекомых,и выполни его звуко-буквенный анализ.____...

Русский язык

Подчеркните слова,которые начинаются со звука (Л). Лягушата в лодке плыли. И комариков ловили. Лапкой,шапкой и сачком, Самый ловкий-язычком. Выпиши слово,обозначающее название насекомых,и выполни его звуко-буквенный анализ.__________________. Слогов,букв,звуков,гласных,согласных?2 класс.

Автор: Гость