Подчеркните слова,которые начинаются со звука (Л). Лягушата в лодке плыли. И комариков ловили. Лапкой,шапкой и сачком, Самый ловкий-язычком. Выпиши слово,обозначающее название насекомых,и выполни его звуко-буквенный анализ.____...

Русский язык
Подчеркните слова,которые начинаются со звука (Л). Лягушата в лодке плыли. И комариков ловили. Лапкой,шапкой и сачком, Самый ловкий-язычком. Выпиши слово,обозначающее название насекомых,и выполни его звуко-буквенный анализ.__________________. Слогов,букв,звуков,гласных,согласных?2 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В лодке, ловили,лапкой, ловкий. Комариков. 4 звука, 9 букв, 9 звуков, 4 согл.,5 гласн.
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