Волки являются хищниками и поедают других животных в то же время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель олене...
Биология
Волки являются хищниками и поедают других животных в то же время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель оленей в отсутствии их естественных врагов-волков?
Ответ(ы):
Гость:
Волки - санитары леса . Они поедали больных и слабых животных в том числе и оленей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
На дифракционную решетку перпендикулярно падает монохроматический пучек света с длиной волны 0.76, определите период решетки, если на экране отдалё...
Математика
Если cosa= (корень из 10)/10 и а принадлежит промежутку (3п/2;2п), то tga равен: а)3 б) -3 в) 1/3 г) -1/3 д) корень из 10 е) -корень из 10
Математика
Помогитн 1)6 целых 4/25+2,81-1целая 3/4 2)41,7-8 целых 3/5+2 целых 1/4 3)58,75-21 целая 9/10+4 целых8/25
Английский язык