Волки являются хищниками и поедают других животных в то же время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель олене...

Биология
Волки являются хищниками и поедают других животных в то же время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель оленей в отсутствии их естественных врагов-волков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Волки - санитары леса . Они поедали больных и слабых животных в том числе и оленей.
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