Девочка прочитала книгу за 3 дня.В 1 день она прочитала семь шестнадцатых, всей кни??и во 2 день четыре девятых остатка.В 3 день она прочитала на 120 страниц меньше, чем за первые два дня вместе. Сколько страниц прочитала девоч...
Математика
Девочка прочитала книгу за 3 дня.В 1 день она прочитала семь шестнадцатых, всей кни??и во 2 день четыре девятых остатка.В 3 день она прочитала на 120 страниц меньше, чем за первые два дня вместе. Сколько страниц прочитала девочка в каждый из трёх дней
Ответ(ы):
Гость:
7/16 в 1й день 1 - 7/16= 16/16 - 7/16 = 9/16 осталось 4/9*9/16 = 4/16 во 2й день 9/16-4/16 = 5/16 в 3й день 7/16+4/16=11/16 в первые 2 дня 11/16-5/16=6/16 = 120 стр. 120*16/6 = 320 стр в книге 320*7/16 = 140 стр в 1й день 320*4/16 = 80 стр во 2й день 320*5/16 = 100 стр в 3й день
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