Девочка прочитала книгу за 3 дня.В 1 день она прочитала семь шестнадцатых, всей кни??и во 2 день четыре девятых остатка.В 3 день она прочитала на 120 страниц меньше, чем за первые два дня вместе. Сколько страниц прочитала девоч...

Математика

Девочка прочитала книгу за 3 дня.В 1 день она прочитала семь шестнадцатых, всей кни??и во 2 день четыре девятых остатка.В 3 день она прочитала на 120 страниц меньше, чем за первые два дня вместе. Сколько страниц прочитала девочка в каждый из трёх дней

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