В какой сказке Сергея Козлова главными персонажами были ёжик и медведь

Литература
В какой сказке Сергея Козлова главными персонажами были ёжик и медведь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 рассказ Козлова называется Ёжик в тумане
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