Найти объем водорода необходимый в реакции с 24 гр оксида олова (4 валентного)

Химия
Найти объем водорода необходимый в реакции с 24 гр оксида олова (4 валентного)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24g      x L SnO2+2H2=Sn+H2O 151g    44.8L x=24*44.8/151=7.12 L
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