Подчеркните в каждой строке лишнее слово. Нашивка,нагрузка,накупить,нарочно. Захотеть,загрустить,загадка,зайчонок.

Русский язык
Подчеркните в каждой строке лишнее слово. Нашивка,нагрузка,накупить,нарочно. Захотеть,загрустить,загадка,зайчонок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 строке лишнее слово-нарочно.А во второй-зайчонок.
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