Помогите пожалуйста,очеень срочно рскройте скобки в след.предложениях
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Помогите пожалуйста,очеень срочно рскройте скобки в след.предложениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1came.it was still raining 2wear 3what are you wearing? 4changes 5has changed.went 6got.was raining 7says it is going to rain.is shining 8decided.would swim and lie
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Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )