Линейная функцыя задана формулой f ( х)=1,8х+l.Найдите значение l ,если f (3)=8,2
Математика
Линейная функцыя задана формулой f ( х)=1,8х+l.Найдите значение l ,если f (3)=8,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F (x)=1.8 x +l f(3)=1.8·3 + l 1,8 3+l = 8,2 5,4 + l = 8,2 l= 8,2 - 5,4 l = 2,8
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