Постройте график функции у=0,5х^2

Математика
Постройте график функции у=0,5х^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение функции у=0,5х^2 (0,0)и (2,1) - стационарные точки
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