РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ ×+25=40;×+25=60;×-28=50;×-28=49;90-×=42;90-×=52;×•3=84;×•3=72;×÷5=9;×•5=11;96÷×=6;96÷×=4
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ ×+25=40;×+25=60;×-28=50;×-28=49;90-×=42;90-×=52;×•3=84;×•3=72;×÷5=9;×•5=11;96÷×=6;96÷×=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+25=40 х=40-25 х=15 х+25=60 х=60-25 х=35 х-28=50 х=50+28 х=78 х-28=49 х=49+28 х=77 90-х=42 х=90-42 х=48 90-х=52 х=90-52 х=38 х•3=84 х=84÷3 х=28 х•3=72 х=72÷3 х=24 х÷5=9 х=9×5 х=45 х÷5=11 х=11×5 х=55 96÷х=6 х=96÷6 х=16 96÷х=4 х=96÷4 х=24
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