Подчеркните в словах буквы обозначающие безударные гласные буквы Гусей криклив??х караван , тянулся кюгу: приближалась довольно скучная пора стоял ноябрь уж у двора

Гость: Гость:

Крикливых (и)в 1 слоге,караван (а) в 1 слоге,тянулся (я) в 1 слоге,приближалась 2 буквы в1,2слоге (и),довольно (о) в1слоге пора (о)в 1 слоге стоял(о)в 1 слоге ноябрь(о)в 1слоге двора(о)в 1слоге.