Подчеркните в словах буквы обозначающие безударные гласные буквы Гусей криклив??х караван , тянулся кюгу: приближалась довольно скучная пора стоял ноябрь уж у двора
Русский язык
Подчеркните в словах буквы обозначающие безударные гласные буквы Гусей криклив??х караван , тянулся кюгу: приближалась довольно скучная пора стоял ноябрь уж у двора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крикливых (и)в 1 слоге,караван (а) в 1 слоге,тянулся (я) в 1 слоге,приближалась 2 буквы в1,2слоге (и),довольно (о) в1слоге пора (о)в 1 слоге стоял(о)в 1 слоге ноябрь(о)в 1слоге двора(о)в 1слоге.
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