Подчеркнуть главные члены предложения. Тепло и уютно там. А медведю не страшна зима.
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Подчеркнуть главные члены предложения. Тепло и уютно там. А медведю не страшна зима.
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Гость:
Главные члены предложений:зима
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