Подчеркнуть главные члены предложения. Тепло и уютно там. А медведю не страшна зима.

Русский язык
Подчеркнуть главные члены предложения. Тепло и уютно там. А медведю не страшна зима.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены предложений:зима

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаимодействии щелочеоземельного металла масой 7,2 г с серной кислотой выдели??ся водород объемом 6,72 л. О каком металле идет речь?
Ответить
Английский язык
СРОЧНГ ПОЖАЛУЙСТА!!! 41 БАЛЛ
Ответить
Русский язык
Укажите вариант в котором оба слова пишутся через дефис а)(по)долгу,(по)чаще б)(вс??)таки,(туго)натуго в)(на)расхват,(по)наслышке г)с (бухты)б...
Ответить
Литература
Что значит нарисовать словами ?
Ответить
Русский язык
Каковы основные значения родительного подежа?
Ответить